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Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

İHA

Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler sürüyor. Trabzon’da trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.
Türkiye'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 30 büyükşehir arasında yer alan Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler sürüyor. 48 saat sürecek olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimleri sürdürüyor. Trabzon’da şehir merkezinde oluşturulan denetim noktalarında trafik polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor. Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını dikkate almayarak sokağa çıkan sürücü ve yayalara ceza kesilirken, denetimlerin yasağın sona ereceği 00.00’a kadar süreceği öğrenildi.

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