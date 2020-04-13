(Görüntülü) Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

DHA

TRABZON'un Düzköy ilçesinde geçen yıl yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılınca yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte eden Ömer Birinci (56), koronavirüs salgını nedeniyle, ilçeden uzaklaşıp ailesiyle çıktığı yaylada doğayla iç içe bu kamyonda yaşıyor. Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı. Aklına gelen ilginç yöntemiyle başrolünü Kemal...

(Görüntülü) Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon

TRABZON'un Düzköy ilçesinde geçen yıl yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılınca yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte eden Ömer Birinci (56), koronavirüs salgını nedeniyle, ilçeden uzaklaşıp ailesiyle çıktığı yaylada doğayla iç içe bu kamyonda yaşıyor.<br>Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı. Aklına gelen ilginç yöntemiyle başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren Birinci, dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uymak için eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdi. Birinci, yanına aldığı ailesiyle, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki ahşap evde kalmaya başladı.  İçerisinde yatak, mutfak dolabı, fırın ve soba yer alan kamyonda yaşayan Birinci, koronavirüs salgını nedeniyle ilçeden uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte, doğayla iç içe yaşam sürüyor.<br>'KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ'<br>Karla kaplı yaylada yaklaşık 1 aydır kamyonda kalarak izole olduklarını anlatan Ömer Birinci, "Ülkemizde bu salgın çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çağrıda bulundu, 'herkes evinde kalsın' dedi. Bizde onun çağrısına uyduk. Şehirde oturduğumuz için, orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası?na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz içeceğimiz var, yediğimiz içtiğimiz doğal. Burada kalarak kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın koronavirüse dikkat edelim. Cumhurbaşkanımızın çağrısını da göz önünde bulunduralım" dedi.<br>'VİRÜS BİTENE KADAR BURDAYIZ'<br>Altı çocuk babası olan ve üç çocuğu ile birlikte geldikleri yaylada, eve dönüştürülen kamyonda izole olduklarını da söyleyen Birinci, yaylada tamamen doğal beslendiklerini, yaylaya gelen vatandaşlarla temasta bulunmadıklarını, maske ile birlikte korunduklarını da ifade etti. Birinci, ?Altı çocuk babasıyım, üç çocuğum benimle birlikte burada kalıyor. İki çocuğum yurt dışında yaşıyor. Bir çocuğumda il dışında yaşıyor. Koronavirüsü bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğizö diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-13 09:42:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı
Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı kamyon evde izolasyon
İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi Trabzon ve Rize'de sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasının kabul ...
Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı.
YEREL HABERLER Serkan Asan, Alexander Sörloth'un isteğini kırmadı.
Hekimoğlu Trabzon FK'nın hedefi PTT 1 Lig
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK'nın hedefi PTT 1 Lig
(Görüntülü) 80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında ...
(Görüntülü) Trabzon, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde sessiz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon, sokağa çıkma yasağının 2'nci ...
80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadın çıkan yangında hayatını kaybetti
80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü
Trabzon sokakları yasağın 2'nci gününde sessiz
YEREL HABERLER Trabzon sokakları yasağın 2'nci gününde sessiz
Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile birlikte yapıyor
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Guilherme antrenmanlarını eşi ile ...
Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim
YEREL HABERLER Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim
Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Korona av hayvanlarından bulaşmaz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Korona av hayvanlarından ...
Jandarma Trabzon kırsalında vatandaşları sokağa çıkma konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Jandarma Trabzon kırsalında vatandaşları sokağa çıkma ...
Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır: "Futbolu çok özledim"
İş başa düştü, asfaltı başkan döktü
YEREL HABERLER İş başa düştü, asfaltı başkan döktü
(Görüntülü) Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı, fırınlar çalıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş ...
Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cadde, sokaklar ve yollar boş kaldı
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe uyandı Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu ve şehrin işlek noktaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Trabzon sessizliğe ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde kentten manzaralar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağının ilk gününde ...
(Görüntülü) Trabzon'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da sokağa çıkma yasağını duyanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X