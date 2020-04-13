Trabzon'da 1 mahalle daha karantinaya alındı

<br>AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.<br>Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat <br>2020-04-13 09:49:57<br>
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