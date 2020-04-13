Trabzon'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi karantina altına alındı.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.
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