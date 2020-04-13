BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi

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<br>BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi Trabzon'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, koronavirüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR<br>Trabzon (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Trabzon <br>2020-04-13 11:36:39<br>

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