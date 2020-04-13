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(Görüntülü) Trabzon'da yasak bitti, denetimler sıklaştı

DHA

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'da hayat normale döndü. Yasağının sona ermesiyle, polis ve zabıta ekipleri de, denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kent için ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Trabzon'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından yasaklı yaş sınırı dışında kalan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı...

(Görüntülü) Trabzon'da yasak bitti, denetimler sıklaştı

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi nedeniyle ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'da hayat normale döndü. Yasağının sona ermesiyle, polis ve zabıta ekipleri de, denetimlerini sıklaştırdı.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 31 kent için ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Trabzon'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından yasaklı yaş sınırı dışında kalan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine döndü. Hafta sonu kapalı kalan iş yerleri de sabah saatlerinde kepenklerini açtı, kentteki özellikle yasakla birlikte boş kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı ise normal seyrine döndü. Az sayıda yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdiği görüldü.<br>KAHRAMANMARAŞ CADDESİ DE KAPATILDI<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce bariyerle çevrilip, kontrollerde bulunulan Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nin ardından Kahramanmaraş Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Bariyerle çevrilen caddede, polis ekipleri kontrollerde bulunuyor, yayaların maskesiz geçişine izin vermiyor.<br>Yasağın sona ermesiyle, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini sürdürüp, vatandaşlara, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri de iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.<br>'ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN'<br>Hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının iyi bir uygulama olduğunu belirten Yaşar Başkan ?İki gün evde oturdum şimdi elektrik faturamı ödemeye gidiyorum. Sokağa çıkma yasağı milletin sağlığı için iyi bir uygulama. Allah yardımcımız olsun? dedi.<br>Dursun Arslan da, ?Banka ile ilgili bir ödemem vardı, onun için dışarıya çıktım. İki günlük sokağa çıkma yasağı güzel bir uygulamaydı, bundan memnunuz. Bunun olumlu yansıdığını düşünüyorum? diye konuştu.<br>Maskesiz caddeden geçiş izni vermediklerini anlatan Hüseyin Yurdakul ise, maske temininde zorluk yaşadığından yakındı. Yurdakul, "Şuanda çalışmaya geldim, iş yerine gideceğim ama caddeden maskesiz almıyorlar. Eczanelerde de yok. Bir haftadır aynı maskeyi takıyorum. Umarız bir kolaylık getirilir, maske ücretsiz olarak emniyet görevlilerince burada verilebilir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-13 14:41:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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