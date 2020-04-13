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Jandarmadan küçük Yağız'a pastalı doğum günü sürprizi

DHA

ÇARŞIBAŞI(Trabzon), (DHA) TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa çıkamadığı için kendilerini arayan Yağız Efe Aksu'nun (10), doğum günü pastası isteğini yerine getirdi. Ekipler, Aksu'ya getirdikleri pasta ile doğum gününü kutladı. İlçeye bağlı Veliköy Mahallesi'nde oturan Yağız Efe Aksu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilere konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarmayı arayarak pastayla doğum gününü kutlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince, Aksu'ya doğum günü kutlaması organize edildi. Jandarma personeli, pasta alıp, adrese...

Jandarmadan küçük Yağız'a pastalı doğum günü sürprizi

<br>ÇARŞIBAŞI(Trabzon), (DHA) TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, sokağa çıkamadığı için kendilerini arayan Yağız Efe Aksu'nun (10), doğum günü pastası isteğini yerine getirdi. Ekipler, Aksu'ya getirdikleri pasta ile doğum gününü kutladı.<br>İlçeye bağlı Veliköy Mahallesi'nde oturan Yağız Efe Aksu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilere konulan sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarmayı arayarak pastayla doğum gününü kutlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince, Aksu'ya doğum günü kutlaması organize edildi. Jandarma personeli, pasta alıp, adrese giderek, Yağız Efe Aksu'nun doğum gününü kutladı. Pasta üzerindeki mumları üfleyen Aksu, ekiplere teşekkür etti. Doğum günü kutlayarak jandarma ekipleriyle birlikte asker selamı da veren Aksu ve kardeşlerine oyuncak jandarma arabası ve boyama kitabı da hediye edildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı ÇARŞIBAŞI(Trabzon), (DHA) -<br>2020-04-13 21:21:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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