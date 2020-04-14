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Denizlerde av yasağı yarın başlıyor Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu: "Beklenen avlanmanın olmayışı ve Korona virüs salgını balıkçıları olumsuz etkiledi" "Teknelerimiz hamsi avı sayesinde masraflarını ancak karşılayabildi"

İHA

Türk karasularında 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan itibariyle yarın bitiyor.

Denizlerde av yasağı yarın başlıyor Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu: "Beklenen avlanmanın olmayışı ve Korona virüs salgını balıkçıları olumsuz etkiledi" "Teknelerimiz hamsi avı sayesinde masraflarını ancak karşılayabildi"

Türk karasularında 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan itibariyle yarın bitiyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun balıkçılar açısından pek iyi geçmediğini belirterek teknelerin hamsi avı ile ancak masraflarını karşılayabildiklerini söyledi. Sezona palamut ve istavrit avı ile başladıklarını ancak palamut avında umduklarını bulamadıklarını belirten Mutlu, erken gelen hamsi avı ile umutlanmalarına rağmen bekledikleri gibi bir sezon geçiremediklerini kaydetti.
Hamsi sezonun erken başlamasının ardından büyük teknelerin 1 Ocak itibariyle Gürcistan sularına hareket ederek avlandıklarını belirten Mutlu, hamsi avının az olması ve dünyayı saran Korona virüsü nedeniyle beklenen avcılığın bu sezon olmadığını ifade etti.
Mutlu, "Sezona palamut ve istavrit avı ile başladık ancak palamut avında son yılların en verimsiz dönemini geçirdik diyebiliriz. Balıkçılarımız erken gelen hamsi ile umutlanmıştı. Bir ara bol avlanan hamsi hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun etmişti. Balıkçılarımız hamsi avı sayesinde masraflarını çıkardı ancak hamsi de daha sonra birden kayboldu. Çoğu tekneler 1 Ocak'ta Gürcistan sularına hareket ederek burada avlanmaya başladı. Gerek hamsi avının az olması gerekse dünyayı saran Korona virüsü nedeniyle çoğu teknelerimiz erken dönmek zorunda kaldı. Dolayısıyla sezon pek iyi geçmedi. Artık 1 Eylül'de başlayacak olan yeni sezona bakacağız. Balıkçılarımız Korona virüsü nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına geç başlayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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