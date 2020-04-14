BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi

<br>TRABZON, (DHA) BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.<br>BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. <br>Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-14 10:09:58<br>
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