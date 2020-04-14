(Görüntülü) BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti (arşiv)

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti-1 (arşiv)<br> <br>BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon?da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-14 10:13:28<br>
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