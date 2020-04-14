BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

<br>CENAZEYE YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK<br>Trabzon´da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş´ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş´ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi´ne getirildi. Baş´ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi´nde de önlemler alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş´ın evinin çevresini de bariyerle kapattı. Taziye için gelen, Baş´ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi. <br>Haydar Baş´ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi´ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM<br>2020-04-14 13:28:00<br>
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