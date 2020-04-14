(Görüntülü) BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3) ( SON SÖZLERİ)

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BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)<br>HAYDAR BAŞ?IN SON SÖZLERİ KAMERADA<br>Trabzon?da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ölümünden kısa bir süre önce kendisine görüntülü mesaj gönderen sevenlerine kendiside görüntülü mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Görüntüde hasta yatağından konuşan Baş, ?Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah?a emanet olun? ifadelerini kullanmıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-14 14:46:42<br>

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