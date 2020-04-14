BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (3)

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<br>SEVENLERİNE VİDEOYLA SELAM GÖNDERMİŞ <br>Trabzon´da yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın, ölümünden kısa bir süre önce kendisine mesaj gönderen sevenlerine gönderdiği video kaydı ortaya çıktı. Görüntüde hasta yatağından konuşan Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah´a emanet olun'' ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)<br>2020-04-14 14:47:07<br>

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