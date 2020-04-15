Din görevlileri vatandaşların tarlasını sürdü

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Trabzon merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmaları kapsamında, vatandaşlara muhtelif alanlarda hizmet veriyor.

Trabzon Çaykara İlçe Müftülüğü personeli Vefa Destek Grubu gönüllü üyesi Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmamHatibi Ahmet Ali Tekke, 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağı olan ve bu sebeple tarlasındaki işleri yapamayan 80 yaşındaki Ayten Aslan'ın tarlasında çalışarak destek oldu.

Bu kapsamda Akdoğan Mahallesi Merkez Camii İmamHatibi Mikail Tiryaki'de evinden çıkamayan 82 yaşındaki emekli İmamHatip Mustafa Akın'ın tarlasında çalışarak kendisine destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.