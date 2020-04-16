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Dünyanın ilk 'İnteraktif Taşkın Müzesi' tamamlandı Yapımı tamamlanan ve dünyada ilk olan 'Taşkın Müzesi' Korona virüsünün bitmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacak DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı: "İnsanlarımızı taşkına sebebiyet vermeme ve taşkında korunma temalı bir farkındalık müzesi oluşturmak istedik" "Müzemiz vatandaşlarımızın ziyaretine pandemin sona ermesinden sonra hizmet vermeye başlayacak"

İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve taşkın olaylarına karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan dünyanın ilk "İnteraktif Taşkın Müzesi" tamamlandı. Müze Korona virisünün bitmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacak.

Dünyanın ilk 'İnteraktif Taşkın Müzesi' tamamlandı Yapımı tamamlanan ve dünyada ilk olan 'Taşkın Müzesi' Korona virüsünün bitmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacak DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı: "İnsanlarımızı taşkına sebebiyet vermeme ve taşkında korunma temalı bir farkındalık müzesi oluşturmak istedik" "Müzemiz vatandaşlarımızın ziyaretine pandemin sona ermesinden sonra hizmet vermeye başlayacak"

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ve taşkın olaylarına karşı halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan dünyanın ilk “İnteraktif Taşkın Müzesi” tamamlandı. Müze Korona virisünün bitmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacak.
Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunuyor. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmaları kapsamında dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan, 'Taşkın Müzesi' tamamlandı.
Müzede; taşkına sebebiyet vermemek, taşkından korunmak ve taşkın anındaki davranışlar ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesisleri, gibi pek çok farklı bölüm yer alıyor.

Dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına da bakabilecek
DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı, tarafından bizzat projelendirilen taşkın müzesi, tamamnarak açılışa hazır hale getirildi. Korona virüs salgınının sona ermesiyle birlikte vatandaşların ziyaretine açılacak olan 'Taşkın Müzesi' basın mensuplarına tanıtılırken, müzede, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir ve şehir taşkını modeli, heyelantaşkın etkileşim modeli, 1929 yılı Of heyelan/taşkın maketi, bilgilendirme sinema salonu, acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü ve erken uyarı simülatörü yer alıyor. Müzede dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına da bakabilecek.

"Bir farkındalık oluşturmak istedik"
Müze ile ilgili bilgi veren DSİ 22. Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı, gerek Doğu Karadeniz'de gerekse ülkemizde zaman zaman taşkınlar yaşandığını hatırlattı. Akçalı "Bu taşkınların nedenlerine baktığımızda bunların çoğunun insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Biz bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsanlarımıza taşkın'a sebebiyet vermeme ve taşkında koruma temalı bir farkındalık müzesi oluşturmak istedik. Dünyada ilk 'İnteraktif Taşkın Müzesi'ni Tarım ve Orman Bakanımız Dr.Ekrem Pakdemirli'nin talimatı ve destekleriyle çalışmalarımıza başladık. 6 ay gibi kısa bir sürede inşaatımızı tamamladık. Burda amacımız insanlara taşkın'a nasıl sebep olunmaz ve taşkından nasıl korulunur gibi bilgiler sunduk. Dere yataklarını kapatmama, dere yataklarına malzeme dökmeme gibi konular da farkındalık sunduk. 1929 yılında Of'da meydana gelen ve 147 kişinin hayatını kaybettiği heyalanla ilgili bir modelimiz var. Zaman tüneli var. Milattan önce 3 bin yılından bugüne kadar meydana gelmiş taşkınlarla ilgili fotoğraflar, belgeler ve görseller var" dedi.
Emre Akçalı, Korona virüs salgını nedeniyle resmi açılış yapamadıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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