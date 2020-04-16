Başkan Genç’ten pazar esnafına Korona virüs denetimi

Trabzon'da Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erdoğdu Pazarı’nı ziyaret etti. Zabıta Müdürü Ömer Aydın ve zabıtalar eşliğinde pazar esnafının Korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyup uymadığını denetleyen Başkan Genç, esnafla da bir süre sohbet etti.

Başkan Genç, pazarda Covid19 hastalığına karşı vücut ısısını ölçen zabıta ekiplerine ateş ölçümü yaptırdı. Genç’in vücut ısısı normal değerlerde seyretti.

Esnafa Korona virüsten korunmak için açıklanan tedbirlere harfiyen uymaları gerektiğini hatırlatan Başkan Genç “Sadece ülkemiz değil, bütün dünya zor bir süreçten geçiyor. Hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda. Süper güç denilen ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa’nın ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. İnsanlar evlerinde, huzurevlerinde ölüme terk ediliyor. Şu anda perişan durumdalar. Gerçekten de Türkiye bu süreçte çok başarılı bir sınav verdi. Türkiye, Avrupa’da Almanya’dan sonra korona virüs ölümlerinin en az yaşandığı ikinci ülke. Bu demek oluyor ki, devletimiz zamanında bu işin önlemini aldı. Sıkı tedbirler uygulayarak, yerinde adımlar attı. Bizler de vatandaşlar olarak bu açıklanan tedbirlere büyük ölçüde uyduk. İnşallah el ele vererek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız. Bu iş ihmale gelmez. Sadece bizim korunma tedbirlerine uymamız yetmez. Başkanlarının da uyması için gayret etmeliyiz. Örneğin maske ve eldiven takmayan, sosyal mesafeyi korumayan arkadaşlarımızı uyarmalıyız” dedi.

Pazar denetiminden sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlerini evde geçirmek zorunda kalan yaşlılarla camdan sohbet eden Başkan Genç, “İnşallah bu işler düzelecek. Sağlığınız için evden çıkmayınız. Bu sokağa çıkma yasağı sizleri korumak için.Zor ve sıkıcı da olsa belli bir süre bu şekilde idare edelim“ diye konuştu.

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