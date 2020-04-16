(Görüntülü) Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar

TRABZON?da yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, yol ortasında önce meşale yaktı, sonra kolbastı oynadı.<br>Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon?un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi?nde bir araya gelen 20 kişi, önlemleri hiçe saydı. Meşale yakan 20 kişi, daha sonra yüksek sesle müzik açtı ve kolbastı oynadı. Kalabalığın içinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocukların da olması dikkat çekti.<br>Otomobilin bagajına müzik sistemi yerleştiren gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürdü. Trabzonspor Marşı?nı söyleyip, meşale yakan gençler, ilerleyen saatlerde ise kolbastı oynadı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kalabalığa, çevre sakinleri de destek verdi. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise ?bravo? diyerek, eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-16 15:08:56<br>

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