Trabzon Maçka'da 1 mahalle, karantinaya alındı

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<br>TRABZON, (DHA) TRABZON'un Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi, görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 17 Nisan 2020 tarihinde 08.00 itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır" denildi.<br>Trabzon´da daha önce de Akçaabat, Çarşıbaşı, Hayrat ilçelerinde 5 mahalle karantinaya alınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Maçka <br>2020-04-17 12:10:21<br>

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