Kemençe ile hastaneden cıktı Trabzon'un Vakfıkebir Devlet Hastanesinde görevli doktor Korana virüs (Covid-19) tedavisi sonrası hastaneden kemençe eşliğinde uğurlandı

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Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan Dr. Selin Ünal Korona virüs (Covid19) tedavisinin ardından kemence eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir Devlet Hastanesinde Acil servisinde görevli Dr. Selin Ünal'ın Korana virüs (Covid19) testinin pozitif çıkmasının ardından sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün tedavisi biten Ünal hastaneden çıkarken arkadaşları onu kemençe eşliğinde el çırparak karşıladı. Bazı arkadaşları kendini kemençenin ritmine uyarak horon oynadıkları gözden kaçmazken, arkadaşlarının bu sürprizi karşısında duygulanan Ünal, "Hep birlikte atlattık, iyi ki varsınız" dedi.

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