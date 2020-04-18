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Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu

DHA

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)GİRESUN'da, covid-19 testi pozitif çıkan müezzin İsmail Özüm (51), 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca, Kızılay Trabzon Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu anlatan Özüm, "İnşallah bir Müslümana faydam olursa ne mutlu bize" dedi. Giresun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden müezzin İsmail Özüm'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 günlük tedavi süreci ve karantinanın ardından sağlığına kavuşan İsmail Özüm, başka hastalara çare olmak için immün plazma bağışlamak üzere Giresun Kızılay Kan...

Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu

<br>Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)GİRESUN'da, covid-19 testi pozitif çıkan müezzin İsmail Özüm (51), 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca, Kızılay Trabzon Kan Merkezi'nde, immün plazma bağışında bulundu. Hastalığı yendiği için mutlu olduğunu anlatan Özüm, "İnşallah bir Müslümana faydam olursa ne mutlu bize" dedi.<br>Giresun'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden müezzin İsmail Özüm'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 günlük tedavi süreci ve karantinanın ardından sağlığına kavuşan İsmail Özüm, başka hastalara çare olmak için immün plazma bağışlamak üzere Giresun Kızılay Kan Merkezi'ne başvurdu. Giresun Kızılay Kan Merkez Müdürü Dr. Zihni Ataman ile birlikte Trabzon'a gelen Özüm, Kızılay'a ait İmmün Plazma Bağış Aracı'nda bağışta bulundu. Özüm'ü Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmet Durmuş, Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran ve ekibi karşıladı.<br>Gebze Müftülüğü'nde çalışan müezzin İsmail Özüm, koronavirüs salgını nedeniyle camiler kapatıldığı için 1 hafta izin alarak Giresun'da yaşayan çocuklarının yanına gittiğini söyledi. Özüm, "Geldiğimde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 1 hafta evde kaldım ama kalbim emin olamadı. Muayene olduktan sonra evde yatayım düşüncesiyle doktora gittim ve tahlillerim pozitif çıktı. O akşam beni hastaneye yatırdılar. Hastanede 1 hafta tedavi gördüm. 15 gün önce Cuma günü taburcu oldum. 14 günlük dinlenme süresini evde geçirdim. Bu zaman zarfında 2 sefer kontrole gittim. 1 kez doktorlar istediği için, ikincisinde dün kan vermek için gittim. 2 testte de negatif çıkınca sevinçle gönüllü olarak buraya kan vermek için geldim. Aradılar bizi. İnşallah bir Müslüman'a faydam olursa ne mutlu bize düşüncesiyle buradayım" dedi.<br>'3 İŞLEMDE 6 HASTA ŞİFA BULABİLİR'<br>Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılacak immün plazmayı kandan ayrıştırma işleminin zor bir işlem değil, aynı kan bağışı gibi olduğunu söyledi. Baran, "Bağışçımızın kanından plazmasını ayrıştırarak bundan 2 ayrı ürün yapacağız, birinin değeri düşük olabileceği için ayrı tutacağız ama bunları iki ayrı hastaya göndereceğiz. Toplamda bir kişinin vereceği 3 ayrı ayrıştırma işlemi ile 6 ayrı hasta şifa bulmuş olacak" diye konuştu. <br>'TEDAVİ BEKLEYEN ÇOK HASTAMIZ VAR'<br>Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmet Durmuş da plazma bağışının koronavirüs tedavisindeki önemine değinerek şunları söyledi:<br>"Giresun'da 15 gün önce taburcu olmuş, sonrasında yapılan 2 testi de negatif olarak tespit edilmiş ve kan vermeye uygun bir kişiden alacağız. Kendisine gerekli konular izah edildi. Bu bağışı 1 hafta arayla 3 kez yaptırabileceği ve 6 hastaya şifa kapısı olabileceğini kendisine söyledik. Kendisi aktif görevde olan bir din görevlisi ve bu konuya da çok pozitif yaklaştı. Vereceği plazmayla diğer hastalar tedavi olacağı için son derece mutlu. Kendi yakınlarından da hastaları var" dedi.<br>'BAŞKALARININ KAHRAMANI OLABİLİRLER'<br>Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara ise koronavirüs tedavisi gördükten sonra testleri negatif çıkan vatandaşların immün plazma bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunarak "Biz burada vatandaşlarımızdan özellikle bakanlık, sağlık müdürlüğü veya Kızılay tarafından arandıktan sonra özellikle hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kendileri bu hastalığı yendiler, başkalarının kahramanı olma imkanı ellerinde var. Başkalarının da bu hastalığı yenmesinde yardımcı olma konusunda bu imkanı tanımalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL<br>2020-04-18 08:21:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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