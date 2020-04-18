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Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

DHA

Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca 17 Nisan saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da vatandaşlar, en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasak ile kentteki cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık, fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve...

Trabzon'da cadde ve sokaklar boş kaldı

<br>Fatih TURANTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca 17 Nisan saat 24.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehirden biri olan Trabzon'da vatandaşlar, en sessiz günlerinden birine uyandı. 2 gün sürecek yasak ile kentteki cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Sağlık, fırın çalışanları ile belediye temizlik görevlileri ve polis ekipleri dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, iş yerlerinin kapalı olduğu Atatürk Alanı, Uzunsokak, Kundurucılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sessizlik hakim oldu.<br>Öte yandan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM<br>2020-04-18 08:53:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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