(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle 'Mor Yayla'ya ziyaretçi yasağı

Koronavirüs nedeniyle 'Mor Yayla'ya ziyaretçi yasağı<br>TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'mor yayla' olarak da bilinen Kadıralak Yaylası'nda, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere yasak getirildi. Polis ve bekçi ekiplerinin kontrollerde bulunduğu yaylaya, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların dışında kimse alınmıyor.<br>Trabzon'un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora büründü. İlkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarının ortaya çıktığı ve 'mavi yıldız' çiçeklerinin açtığı yaylaya, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi yasağı getirildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ziyaretçilerin girişine kapatılan yaylada, oluşturulan kontrol noktalarında, polis ve bekçi ekipleri denetimlerde bulunuyor. Ekipler, bölgede yaşayanların yanı sıra tarım ve hayvancılıkla uğraşanların dışında yaylaya, ziyaretçi girişlerine izin vermiyor. Yayla sakinlerinin ise oluşturulan polis noktalarında ekiplerin kontrollerinin ardından girişlerine izin veriliyor.<br>'SAĞLIK DAHA ÖNEMLİDİR'<br>Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Kadıralak Yaylası?nın bu yıl tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığını belirterek, "Tonya'mız doğal güzellikleri ile ön plana çıkmış bir yerdir. Kadıralak Yaylamız 15 Nisan ile 1 Mayıs arasında burada popülasyonu görülen mavi yıldız çiçekleri itibariyle dünyanın meşhur yerlerinden bir tanesidir. Her yıl olduğu gibi, bu yılda belli ki misafirlerimizin bu çiçekleri görüp Tonya'mızı ziyaret etme istekleri vardır. Ancak halkımızın sağlığı daha önemlidir. Özellikle sosyal mesafe kuralına uyulması çok zorunlu olmadıkça bazı zevklerden ve sokak hayatından vazgeçilmesi yönünde alınan tedbirler kapsamında, Kadıralak Yaylası?nın bu seneki ziyaretlerinin ertelenmesi yönünde bir karar alındı. Bu beladan kurtulduktan sonra misafirlerimizi daha güzel bir şekilde ağırlamayı düşünüyoruz" dedi.<br>'DOĞRU BİR KARAR ALINDI'<br>Kadıralak Yaylası?na giriş yasağını değerlendiren yöre sakinlerinden Turan Günaydın, "Dışarıdan gelen insanlara belediye ve kaymakamlık piknik yapmayı ve yeme içmeyi yasakladı. Doğru bir karar vermiştir. Çünkü şu anda insanların beşeri ilişkisi olmaması gerekiyor. Koronavirüs yüzünden devletin yaptığı bu uygulamayı doğru buluyorum" diye konuştu.<br>'HÜZÜNLÜYÜZ'<br>Yaylada tarım işi ile uğraşan Ali Karaca ise "Her yıl Kadıralak Yaylası?nda yapılan mavi çiçek şenliğinden bizler memnunduk. Ne yazık ki bu sene mavi çiçek şenliği koronavirüs nedeniyle iptal olmuştur. Üzgünüz, hüzünlüyüz ama umarız bu salgın sona erer" dedi.<br>'NE YAZIK Kİ BU YIL ZİYARETE KAPATILDI'<br>Yayla sakini Ali Kemal Karaca da "Her yıl Nisan ayında mavi çiçekler açtığı zaman buraya ziyaretçiler geliyordu. Bu sene salgın nedeniyle kimse yaylaya gelemiyor artık. Ne yazık ki bu yıl ziyarete kapatıldı" dedi.<br>KADIRALAK YAYLASI<br>Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ?mavi yıldız? çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay göl ile yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-18 10:38:03<br>

