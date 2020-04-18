(Görüntülü) Trabzon'da gazeteler, okuyucularla buluşturuldu

TRABZON'da, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından, bayi çalışanları kapı kapı dolaşıp, gazeteleri okuyucularına ulaştırdı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte Trabzon'da cadde ve sokaklar, sessizliğe büründü. Genelge kapsamında izin verilen gazete bayileri ise kentte sokak sokak gezerek, isteyen vatandaşlara gazete satışında bulundu. Gazete dağıtımı için oluşturulan ekipler, araçlarıyla birlikte sipariş edilen ve tek tek şeffaf paketlere yerleştiren gazeteleri, okuyucularına ulaştırdı. Uygulamanın, yarın da süreceği belirtildi.<br>'SİZ EVDE KALIN GAZETENİZİ BİZ GETİRİRİZ'<br>Gazete dağıtım görevlisi Armağan Yalçıner, taleplere yanıt verdiklerini ve gazeteleri okuyucularla buluşturduklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı tamamladık; gazeteleri hijyen kuralları esasına göre şeffaf poşetlere koyarak satışa hazır hale getirdik. Kendimizde maske takarak gerekli önlemlerimizi aldık. Gelen çağrılar doğrultusunda gazeteleri evlere, talep eden kişilere götürüyoruz. Siz yeter ki evde kalın, biz gazetenizi size kadar getiririz" dedi.<br>'HAYAT EVE SIĞAR'<br>Gazete dağıtım görevlisinden gazete satın alan kent sakini Samet Öztürk de, uygulama için teşekkür ederek, "Sokağa çıkamadığımız için gazete için aradık. Sağ olsunlar, gazetemizi kapımıza kadar götürdüler. Uygulama için teşekkür ediyorum. Hayat eve sığar, herkes evde kalsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-18 14:20:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.