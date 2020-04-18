Kenevirleri plastik bardaklara dikmişler

Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda plastik bardak içerisine ekili vaziyette çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürmene ilçesinde “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yapıldığına dair aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli şahsa ait üç ayrı adreste yaptıkları aramada 684 adet plastik bardak içerisine ekili vaziyette 3 bin 480 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca gerekli işlemlere başlandığı belirtildi.

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