<br>Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>------------------------------<br>(Cep telefonu kamerası)<br>-Alevlerden görüntü<br>-Kaçışan kişiler<br>-Genel ve detaylarHaber-Kamera: TRABZON,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)<br>2020-04-18 21:32:15<br>
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