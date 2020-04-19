Balık fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde özel bir firmaya ait balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında soğuk hava deposu kullanılamaz hale gelirken, büyük çaplı hasarın oluştuğu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler tarafından fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrika yetkilileri basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Temizleme çalışmalarının başlatıldığı soğuk hava deposu havadan görüntülendi.

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