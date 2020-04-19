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BTP Genel Başkanı Baş'ın cenazesinde belediye çalışanı darbedilmiş

DHA

BTP Genel Başkanı Baş'ın cenazesinde belediye çalışanı darbedilmiş

<br>Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) TRABZON'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın (73) cenaze töreni sonrasında, belediyeye ait cenaze aracının önünü keserek Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personeli Tuncay Aşan'ı darbeden kişiler hakkında, soruşturma başlatıldı.<br>BTP Lideri Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 Nisan'da yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ<br>Haydar Baş için Ortahisar ilçesi Yeni Mahalle'deki sahil fuar alanında ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Polis ekipleri tören alanının çevresini bariyerlerle çevirirken, belediye ekipleri de alanda dezenfekte çalışması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için alanda vatandaşların duracağı alanlar işaretlendi. Cenazeye katılanlar da sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Bariyerlerle çevrili alana aile fertleri, protokol ve partililer alınırken, bariyer alanı dışında ise çok sayıda kişi cenaze törenini takip etti. Cenazede sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarı anonsları yapıldı.<br>OĞLU KILDIRDI<br>Genel Başkan Haydar Baş'ın tabutunun üstüne, İmam Ali Türbesi türbedarı tarafından sağlığında kendisine hediye edilen örtü serildi. Cenazeyi ise oğlu Osman Baş kıldırdı. Cenaze namazının ardından kalabalık, naaşı cenaze aracına kadar omuzlarda taşıdı. Bu sırada sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.<br>HASTANEDE HELALİK ALINMAK İSTENDİ, ARBEDE YAŞANDI<br>Haydar Baş'ın cenazesi, büyükşehir belediyesine ait cenaze aracıyla, Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verilmek için yola çıktı. Baş'ın cenaze konvoyunda yer alan bazı kişiler, cenaze aracının önünü Yıldızlı mevkisinde keserek, cenaze aracının, Genel Başkan Baş'ın yakınlarından helallik alınması için tedavi gördükleri özel hastaneye gitmesini istendi. Cenaze aracı sürücüsü ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personeli Tuncay Aşan, aracı durdurmak zorunda kalınca özel hastane önünde arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında Aşan, darbedildi. Polis ekiplerinin aramaya girmesiyle yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırıldı. Bu sırada sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği de dikkati çekti.<br>BELEDİYE ŞİKÂYETTE BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaşananlarla ilgili şikayette bulundu. Şikâyet üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, bahse konu kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.<br>Trabzon Büyükşehir Belediyesi´nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapılarak, yaşananların üzücü olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrasında yaşanan olaylar, bizleri derinden üzmüştür. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden merhum Haydar Baş'ın cenaze töreni için Valiliğimiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına tüm tedbirleri eksiksiz yerine getirdik. Merhum Baş'ın cenazesi, Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından belediyemize ait cenaze aracı ile defin için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak belediyemize ait cenaze aracımız Yıldızlı mevkisinde, bir grup tarafından durdurulmak istendi. Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden kendisine böyle bir bilgi gelmediğini, yapılmak istenilenin yanlış olduğunu, cenazeyi araçtan indiremeyeceğini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelimiz Tuncay Aşan, darbedilmiştir" denildi.<br>ŞİKÂYETÇİ OLUNDU<br>Yaşanan olayda personellerinin canını hiçe sayarak mücadele ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Her şeye rağmen görevini bırakmayan personelimiz Aşan, aracı hastane acil servis önüne çekmek zorunda bırakılmıştır. Hastane önünde alınan helalliğin ardından yine aynı personelimiz cenazeyi defin için Akçaabat ilçesinde bulunan Şehitlik Tepesi'ne getirmiştir. Yaşanan bu olayın ardından kendi canını hiçe sayarak koronavirüsün daha fazla kişiye bulaşmaması için mücadele eden mesai arkadaşımız daha sonra hastaneye giderek darp raporu almıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi darbeden ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kişilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli işlemleri başlattık." DHA-Genel Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM<br>2020-04-19 15:09:07<br>

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