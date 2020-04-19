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Sokağa çıkamayanlara balkondan kemençeli konser

DHA

Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, kemençe sanatçısı Abdülkadir Yıldız, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan komşuları için balkonunda kemençe çalıp, atma türküler seslendirdi. Yıldız'ın koronavirüsle ilgili bestelediği türkü ve kemençe çalması, mahalleli tarafından alkışlandı. İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Trabzon'da halk, evlerinden dışarı çıkmadı. Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan, kemençe sanatçısı Abdülkadir Yıldız da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan komşuları için balkona çıkarak, kemençe çaldı. Koronavirüsle...

Sokağa çıkamayanlara balkondan kemençeli konser

<br>Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, kemençe sanatçısı Abdülkadir Yıldız, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan komşuları için balkonunda kemençe çalıp, atma türküler seslendirdi. Yıldız'ın koronavirüsle ilgili bestelediği türkü ve kemençe çalması, mahalleli tarafından alkışlandı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden Trabzon'da halk, evlerinden dışarı çıkmadı. Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan, kemençe sanatçısı Abdülkadir Yıldız da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan komşuları için balkona çıkarak, kemençe çaldı. Koronavirüsle ilgili bestelediği türküyü kemençe eşliğinde seslendiren Yıldız, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra sağlık çalışanlarını da unutmadı. Yıldız'ın atma türküleri ve kemençe müziğine, pencere ve balkonlara çıkan komşuları ise alkışlarla eşlik etti. Gün boyu evinin balkonunda kemençe çalıp, türkü söyleyen Yıldız, mahalleliye de moral verdi.<br>'EVDE KALIN, BEN BALKONDAN KEMENÇE ÇALARIM'<br>Amacının herkese moral vermek olduğunu söyleyen Abdülkadir Yıldız, "İnsanlara bu stresli süreçte bir nebze de olsa moral vermişsek ne mutlu bize. Şu süreçte evde kalalım, zorunlu olmadıkça da dışarı çıkmayalım. Kurallara ve tedbirlere muhakkak uyalım. Burada mümkün oldukça sahnede yapamadığımızı yapıyoruz, kemençe dinletisi sunuyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır. İnşallah bu zor günleri aşacağız. Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir. Ama sağlık olmadığında başa gelen nasıl çekilir? Onun için evde kalalım, sabırlı olalım. Siz dışarı çıkmayın, ben size balkondan da olsa kemençe çalarım" dedi.<br>Mahalleliden Cemal Bıyıklı da kemençesiyle komşularına moral veren Abdülkadir Yıldız'a teşekkür ederek, herkese tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR<br>2020-04-19 15:13:40<br>

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