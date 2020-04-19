Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' devam ediyor! Mutfakta hünerleri gösteren Campi, geleneksel Arjantin yemeği yaptı

Trabzonsporlu futbolcuların mutfakta gösterdikleri hünerlerine yeni bir isim daha eklendi. Bordomavililerin savunma oyuncusu Gaston Campi, geleneksel Arjantin yemeği olan Noğuis yaptı.

Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor'un Çek futbocusu Filip Novak, mutfağa girdi ve geleneksek Çekya yemeği yaparak, takım arkadaşı Gaston Campi'den mutfakta hünerlerini göstermesini istemişti.

Bunun üzerine eşiyle birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Campi, Arjantin'in geleneksel yemeği olan Noğuis hazırladı. Arjantinli oyuncunun eşi Camila, oyuncunun ilk kez mutfağa girerek yemek yaptığını itiraf ederken, Campi, "Çok kötüsün, yemek yapmayı sevdiğin için benim mutfağa girmeme izin vermiyorsun" yanıtını verdi.

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