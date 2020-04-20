Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı Yüzde 50’si tamamlanarak trafiğe açılan Kanuni Bulvarı bittiğinde 2.5 milyar TL’ye mal olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı Yüzde 50’si tamamlanarak trafiğe açılan Kanuni Bulvarı bittiğinde 2.5 milyar TL’ye mal olacak

İHA

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı Yüzde 50’si tamamlanarak trafiğe açılan Kanuni Bulvarı bittiğinde 2.5 milyar TL’ye mal olacak

Türkiye'nin kamulaştırma bedelleri nedeniyle en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki 28 km'lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.
Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak TrabzonGümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan Kanuni Bulvarı inşaatı tamamlandığında 2,5 milyar TL'ye mal olacak.
Trabzon için önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan ve 2011 yılında temeli atılan Kanuni Bulvarı inşaatının yüzde 50’si tamamlandı. Yaklaşık 2.5 milyar TL’ye mal olacak proje ile Trabzon’un şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet vermesi ve sahil yolunun yükünü önemli derecede hafifletecek. 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nin büyük bir bölümü tamamlanarak, trafiğe açılırken, Projede 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.
Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak Kanuni Bulvarı, transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak. Şehri güneyden bağlayacak proje şehir içindeki yerleşim alanlarına bağlantı sağlayacak. Projede 8 çift tünelin uzunluğu 6 bin 800 metre olurken, projede toplam 5 kilometre uzunluğundaki sahil Yıldızlı kavşağı ve Akyazı bölgesindeki kısımlar hizmete açılmıştı. Nisan ayında Karşıyaka viyadüğü tamamlanan projenin Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlanarak hizmete açıldı. Sinyalizasyon ve ışıklandırma çalışmalarının da yapıldığı Kanuni Bulvarı Projesi’nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km’lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurt : "Şiddetle Arandaki Mesafeni Koru" Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt: “Salgın hastalık kadar tehlikeli olan şiddet irade dışı gelişen bir durum değildir” ““Şiddetle mücadele, devletimizin sadece hukuki olarak aldığı tedbirleri ile halledilecek bir durum değildir”
YEREL HABERLER Kurt : "Şiddetle Arandaki Mesafeni Koru" Trabzon ...
Novak: "Her zaman bir santrfor gibi düşünürüm" Trabzonsporlu futbolcu Filip Novak: "Umarım sezonu şampiyonlukla tamamlarız"
YEREL HABERLER Novak: "Her zaman bir santrfor gibi ...
Haydar Baş'ın koronavirüs tedavisi gören ailesi taburcu oldu
YEREL HABERLER Haydar Baş'ın koronavirüs tedavisi gören ailesi ...
(Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür ...
Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' devam ediyor! Mutfakta hünerleri gösteren Campi, geleneksel Arjantin yemeği yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' devam ...
Sokağa çıkamayanlara balkondan kemençeli konser
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayanlara balkondan kemençeli konser
(Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU TRABZON 'DAN DRONE GÖRÜNTÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ OLDUĞU TRABZON ...
BTP Genel Başkanı Baş'ın cenazesinde belediye çalışanı darbedilmiş
YEREL HABERLER BTP Genel Başkanı Baş'ın cenazesinde belediye ...
Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını bekliyor
YEREL HABERLER Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını bekliyor
(Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür ...
Balık fabrikasında 3 saatlik yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Balık fabrikasında 3 saatlik yangının hasarı, gün ...
Trabzon Büyükşehir Belediyesi mezarlık personeline yapılan saldırı için şikayette bulundu
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi mezarlık personeline ...
(Görüntülü) Balık fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balık fabrikasında çıkan yangın hasara ...
Balık fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Balık fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ...
Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
YEREL HABERLER Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ...
(Görüntülü) Trabzon?da balık fabrikasında yangın 2 saatte söndürüldü - 3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon?da balık fabrikasında yangın 2 ...
Balık fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Balık fabrikasında çıkan yangın korkuttu
DHA YURT - Trabzon´da balık fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER DHA YURT - Trabzon´da balık fabrikasındaki yangın 2 ...
Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposunda ...
Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposundaki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Trabzon’da balık fabrikasının soğuk hava deposundaki ...
(Görüntülü) Trabzon'da balık fabrikasında yangın - 2 (CANLI YAYIN GÖRÜNTÜLERİ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da balık fabrikasında yangın - 2 ...
(Görüntülü) Trabzon'da balık fabrikasında yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da balık fabrikasında yangın
ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
YEREL HABERLER ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN
DHA YURT - Trabzon'da balık fabrikasında yangın (1)
YEREL HABERLER DHA YURT - Trabzon'da balık fabrikasında yangın (1)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X