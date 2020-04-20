Trabzon'da fındık bahçesinden erkek bebek cesedi çıktı

'Ablam ve ben'

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<br>TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde, jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri fındık bahçesinde toprağa gömülü yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu. Jandarma, olayla ilgili aralarında baba M.Ç. (54) ve kızı P.Ç.'nin (21) de yer aldığı 3 şüpheli, gözaltına alındı.<br>İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri, sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalar sonucunda, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü halde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından kimliği belirsiz küçük bebeğin cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli M.Ç. (54) ve kızı P.Ç. (21) ile akrabası O.K (22), gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya TRABZON,(DHA)<br>2020-04-20 19:33:30<br>

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