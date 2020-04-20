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Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

DHA

Yol ortasında kolbastı oynayanlara para cezası

<br>Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, yol ortasında meşale yakarak, kolbastı oynayan gruptaki 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nca 492'şer TL para cezası uygulandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde geçen hafta gençlerden oluşan 9 kişilik grup, sokak ortasında meşale yaktı. Bir otomobilin bagajına yerleştirdikleri ses sistemi ile yüksek sesle müzik açan grup, kolbastı oynayıp, Trabzonspor Marşı'nı söyledi. Yaklaşık bir saat süren eğlenceye çevre sakinleri de balkonlardan ve camlardan 'bravo' diye bağırarak destek verdi.<br>KOLBASTI OYNAYAN 9 KİŞİYE CEZA<br>Grubun, kolbastı görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesinden 492'şer TL para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-20 20:19:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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