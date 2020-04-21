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Trabzon'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor Öğrencilere 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapılıyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor”

İHA

Trabzon'da Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor.

Trabzon'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor Öğrencilere 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapılıyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu: “Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor”

Trabzon'da Korona virüs tedbirleri kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz online eğitim veriliyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında öğrencileri unutmadı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ücretsiz online eğitimler verilmeye başlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, online eğitim derslerine katılarak, öğrencilere hitap etti. Belediyenin tarihi hizmet binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, 12 öğretmen ile 5 saat canlı ders anlatımı yapıldığını belirterek, “Bu zor dönemden en olumsuz etkilenen kesimlerin başında bence öğrenciler geliyor. Bilhassa üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler. Biraz motivasyonlarının bozulması söz konusu. Bizim bu pandemiden önce zaten mezun öğrencilerimize yönelik bir sürekli eğitim merkezimiz vardı orada bu çocuklarımıza üniversiteye hazırlık kursu veriyorduk fakat bu pandemi ile orası kapandı. Şimdi çocuklarımızı sahipsiz bırakmadık sürekli eğitim merkezimizi Trabzon online eğitim merkezine dönüştürdük ve dün itibariyle de öğrencimize uzaktan eğitim vermeye başladık. Evlatlarımızı gençlerimizi bu şekilde ders anlatımlarıyla, 12 öğretmenimiz var günde 5 saat canlı ders anlatımıyla üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Gençlerimiz bundan büyük mutluluk duydular ben de ilk derslerine katıldım gençlerimizle orada konuşma imkanı da buldum. Hakikaten çok memnun oldular. Özgün bir uygulama. Trabzon'umuza gençlerimize hayırlı olsun. Her kriz kendi içerisinde fırsatlar oluşturur. Gençlerimiz de bu fırsatları değerlendirerek inşallah üniversite sınavında arzu ettikleri üniversitelere arzu ettiklerini bölümlere yerleşirler. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

“200 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik”
Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 200 binin üzerine maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, kapanan işyerlerinde kira almadıklarını, açık olan işyerlerinden ise kiraları 3 ay süre ile ertelediklerini söyledi. Başkan Zorluoğlu, “Ülkemiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yerinde ve zamanında aldığı tedbirlerle görece olarak bu süreci biraz daha rahat geçiriyor. Bunda gelişmiş ülkelere göre çok daha güçlü olan sağlık alt yapımız, donanımlı şehir hastanelerimiz ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın şüphesiz rolü büyük. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği genel çerçeve içerisinde, onların aldığı tedbirleri alanda en iyi şekilde uygulama gayreti içerisindeyiz. Bu manada Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz masasında bugüne kadar çok önemli katkılar yaptık. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın vatandaşlarımızın bu süreci en az olumsuz etkiyle atlatabilmesi için bazı ilave tedbirlerde aldık. Elbette şehrin temizliği bu manada çok önemliydi. Yine özellikle vatandaşımızın bu pandemi ile salgınla mücadele konusunda bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi noktasında önemli görevler ifa ettik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar gerek duraklarımızda gerek pazar yerlerinde gerek marketlerimizde 200 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bir taraftan da şehrimizde maske üretmeye başladık. Günlük 6 bin ki kısa bir süre içerisinde 10 bine kadar bunu çıkaracağız. Bizim kiracılarımızla, esnafımızla ilgili olarak da onları rahatlatıcı tedbirler aldık. Kapanan iş yerlerimizden kira almıyoruz. Açık olan iş yerlerimizden de 3 ay süre ile erteledik. Yine su ile ilgili hiç kimsenin suyunu bu süreçte borcu nedeniyle kesmiyoruz. Borçları öteledik ve inşallah bu salgın süreci tamamlanıncaya kadar da elimizden geldiğince esnafımıza ve toplumun değişik kesimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu arada bu süreçten ekonomik olarak daha fazla etkilenen bu süreçte işini kaybeden ya da ücretsiz izine ayrılan insanlarımıza da gıda paketi desteği vermeye başladık. 10 bin gıda 10 bin de temizlik paketi olmak üzere 20 bin paketi inşallah bu hafta sonuna kadar ağırlıklı olarak bu kesimlere dağıtmış olacağız. Her bir paketin içerisine ayrıca 5 tane de maske koyduğumuzu ifade etmeliyim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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