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Adını koymadan toprağa verdiği bebeğini öldürmek suçundan tutuklandı

İHA

Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak bulunan erkek bebeğin annesi kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Adını koymadan toprağa verdiği bebeğini öldürmek suçundan tutuklandı

Trabzon’un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü olarak bulunan erkek bebeğin annesi kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi’nde, bir ihbarı değerlendiren Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, bir fındık bahçesinde toprağa gömülmüş halde yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulmuştu.
Jandarma ekiplerinin aramaları sonucu bulunan erkek bebek cesediyle bağlantılı olduğu şüphesiyle 3 kişi dün gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları tamamlanan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Tonya Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şahıslardan, bebeğin annesinin babası olan M.Ç. (54) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (22) serbest bırakılırken, bebeğin annesi olan bebeğin annesi olduğu iddia edilen P.Ç. (21), Tonya Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve DNA karşılaştırmasıyla babasının belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun raporu bekleniyor. Olayla ilgili, Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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