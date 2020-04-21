Karadeniz'de 4 valilikten çay hasadı tedbirleri

<br>TRABZON, (DHA)TRABZON, Rize, Artvin ve Giresun valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları tedbir kararlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.<br>Rize'de önceki gün bir araya gelen Artvin, Giresun, Trabzon ve Rize Valileri; bölgedeki çay hasadıyla ilgili fikir alış verişlerinde bulundu. Valilerin toplantısının ardından bugün 4 il valisinin imzasıyla ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, çay sektörünün tüm taraflarıyla görüşüldüğü ve gerekli bilgi paylaşımlarının ilgili bakanlıklara yapıldığı duyuruldu.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında özelikle çay hasadına ilişkin uygulanacak tedbirlerin paylaşıldığı açıklamada, "Bölgemizde yaklaşan çay hasadı sezonunda özel önlemler alma gereği hâsıl olmuştur. Bu kapsamda alınması gereken tedbirler konusunda yerelde sektörün tüm taraflarıyla (Pandemi Kurulları, ÇAYKUR, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, ilgili Kamu Kurumları, Muhtar Dernekleri, STK´lar, Müstahsiller vb.) görüşülmüş, Bakanlıklarımızla gerekli bilgi paylaşımları yapılmıştır. İlgili Bakanlıklarımız ve kurullar nezdinde de bölgeden alınan bilgiler ve Bakanlıklarımızda mevcut diğer verilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgemizde gerekli koruma tedbirlerini aksatmadan, ekonomimiz için çok önemli olan çay hasadının tamamlanması için ortak kararlar alınmıştır" denildi<br>Çay hasadı sezonunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınacak tedbirlerin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:<br>"Temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle, salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması, 31 il için giriş/çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik çayın ilk hasat dönemi olan mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden, çay hasadıyla ilgili tüm faaliyetlerin bu iller içerisinde mevcut ve illerin temin edeceği iş gücü ile planlanmasına; illere gelemeyecek müstahsillerin çay hasadını illerde irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla yaptırmalarına; buna imkânı olmayan müstahsiller için sektörün paydaşlarıyla oluşturulacak vefa sosyal destek organizasyon kurullarıyla alternatif çözümler üretilip çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Trabzon <br>2020-04-21 14:19:41<br>

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