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Sevinç: "Korona'ya rağmen fındık ihracatında azalma yok" Türkiye yaklaşık 8 aylık sürede fındık ihracatından 1 milyar 758 milyon dolar döviz elde etti

İHA

Korona virüs salgını dünya ticaretini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, yaşanan bu süreçte fındık ihracatında herhangi bir azalma olmadığını söyledi.

Sevinç: "Korona'ya rağmen fındık ihracatında azalma yok" Türkiye yaklaşık 8 aylık sürede fındık ihracatından 1 milyar 758 milyon dolar döviz elde etti

Korona virüs salgını dünya ticaretini olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Karadeniz Fındık ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, yaşanan bu süreçte fındık ihracatında herhangi bir azalma olmadığını söyledi.
1 Eylül 201919 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artışın yakalandığını belirten Sevinç, sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
Küresel ölçekte etki göstermekte olması bakımından Korona virüs salgınının tüm dünyada ticareti yavaşlattığını ve ülke ekonomilerini de doğal olarak olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Sevinç, "Bilindiği gibi Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, Cumhurbaşkanımız önderliğinde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse devletimizin diğer kurumları tarafından etkin ve başarılı bir mücadele verilmekte olup, yerinde ve zamanında alınan tedbirler çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede hayatın tekrar normale dönmesi beklenmektedir. Öte yandan, küresel ölçekte etki göstermekte olması bakımından Koronavirüs salgını tüm dünyada ticareti yavaşlatmakta ve ülke ekonomilerini de doğal olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Sevindirici bir gelişme olarak paylaşmak isteriz ki, bu süreç şu ana kadar fındık ihracatımızda herhangi bir azalışa neden olmamış ve 01 Eylül 2019 19 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon Dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artış yakalanmıştır. Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir" dedi.

"NisanMayıs ayları önemli"
Fındıkta ilaçlama ve bahçelerin bakımı NisanMayıs aylarında önemli olduğunu belirten Sevinç, "Fındık gibi hiçbir ithal girdi kullanılmaksızın ülkemize döviz girdisi sağlayan ürünümüzün maksimum verimle üretilebilmesi için elzem olan gübreleme, ilaçlama ve bahçelerin bakımı açısından NisanMayıs aylarının önemli olduğu bilinmektedir. Esasen, virüsle mücadelede bu hususlar da göz önünde bulundurularak tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmamış olması takdire şayan olmakla birlikte, Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının üretimi olumsuz etkilemesine izin vermeyecek önlemler alınmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.Bu çerçevede, gurbette bulunan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine ulaşamayan üreticilerimize ait fındık bahçelerinde gerekli tarımsal uygulamaların gerçekleştirilebilmesini teminen; çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı olduklarını belgelemek kaydıyla ikamet ettikleri il dışındaki bahçelerine ulaşım izni verilmesi, ayrıca ilgili meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçelerde yapılacak bu gibi zorunlu tarımsal uygulamalar için üreticilere destek verecek gerekli düzenlemelerin organize edilmesi hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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