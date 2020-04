Gizli tanık ortaya çıktı; kayıp 2 iş insanı için 6 yıl sonra kazı çalışması başlatıldı

<br>Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA)- TRABZON´da, 6 yıl önce ortadan kaybolan iş insanları Mehmet Kaplan (38) ve Köksal Kol´un bulunması için özel ekip oluşturan polis, gizli tanığa ulaştı. Tanığın itirafları üzerine harekete geçen polis, iş insanlarının öldürülüp, gömüldüğü iddia edilen yerde kazı çalışması başlattı.<br>Trabzon´un Sürmene ilçesinde, 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kaybolan iş insanları Mehmet Kaplan ve Köksal Kol için yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği´nde kurulan özel ekip kayıp iş adamları için yeniden araştırma başlattı. İş insanlarının irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma yürüten ekipler, gizli tanığa ulaştı. Tanık, E.A. adlı kişinin 2 iş insanını öldürüp, kazdığı çukura gömdüğünü iddia etti. Ekipler, E.A.´yı yakalamak için çalışma başlatırken, Maçka´da ormanlık alanda kazı yaparak ceset aramaya başladı.<br>KAYIP İŞ ADAMININ KIZINDAN CUMHURBAŞKANI´NA MEKTUP<br>Kayıp iş insanı Mehmet Kaplan´ın kızı Elif Kaplan´ın (19), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a mektup yazarak yardım istediği ortaya çıktı. `Cumhurbaşkanım sizden babamı istiyorum´ başlığı ile mektup yazan Kaplan, ''Bakın ben böyle özlem duyuyorum; Babacığım ben kızın Elif. 6 yıl önce bıraktığın küçük kızın Elif. O günden sonra hiç büyüyemedim baba. Ceketinin cebinden çikolata çıkar mı diye hiç bekleyemedim. Sofraya hiçbir zaman bir tabak eksik koymak istemedim. 6 yıldır hala o masada tabağın her sofraya kurulduğunda yerini alır. Kardeşlerim gittiğinde adını bile söyleyemiyorlardı, şimdi okuma yazma öğrendiler. Senin adını yazıyorlar. Baba ilk çocuğun ablam evlendi. Bembeyaz gelinlikler içerisindeydi. Kırmızı kuşağını taktı, herkese sarıldı, vedalaştı gitti. Gözleri seni çok aradı, biliyorum. Baba zaten 6 yıl önce de vedalaşamamıştık. Bir kızın sahip olabileceği en sevimli en ilgili babaydın. Sen benim babamsın. Benim babam bizi bırakıp hiçbir yere gitmez. Baba gittiğin gün üstümü kirletmiştim. Annem, `Babana göstereceğim bu halini´ demişti. Görmeyesin diye tişörtü yıkayıp tekrar giymiştim. Tişörtüm temiz, üstüm başım düzenli, gel gör. 6 yıldır bekliyorum. 6 yıldır ağzımı açıp `baba´ diyemiyorum. Cumhurbaşkanım sizden tek bir isteğim var. Benim sesimi duyun ve bana yardım edin'' ifadelerine yer verdi.<br>'6 SENE BİZİM İÇİN ÇOK ZOR GEÇTİ'<br>Babasından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Elif Kaplan, ''Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak babama olan özlemimi ve artık gelmesini istediğimi yazdım. Ya ölüsü ya dirisinin artık bulunmasını istediğini belirttim. Artık umudumuz bitti, artık hayatta olduğunu düşünmüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, babam öldüyse eğer mezarına gitmek istiyorum, babamın mezar taşına dokunmak, ona dua okumak istiyorum. Bari ölüsünü bulsunlar. Bir insan babasız kalmadan, babasızlığı anlayamaz. Bir evde babamın olmayışı ormanda ağacın olmayışı gibi, her zaman yokluğunu hissediyorum. Hepimiz üzülüyoruz ve tesellimiz yok. Babamın parayla işi yoktu ve sevilen bir insandı. Hatta babam kaybolduğu zaman, `köyümüzde bir tane adam gibi adam vardı, o da gitti´ diyorlardı. Babamın kimseyle husumeti yoktu, herkese yardım ederdi, eli açık biriydi'' diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-22 15:19:18<br>

