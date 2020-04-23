Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması

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<br>TRABZON (DHA) Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.<br>Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç´e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10´da özel uçakla ülkesi Norveç´ten Trabzon´a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon <br>2020-04-22 23:15:00<br>

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