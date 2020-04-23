Alexander Sörloth, Trabzon’a dönerek karantina sürecine girdi

Özel izinle ülkesi Norveç’e giden Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth‘ün bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girdiği bildirildi.
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