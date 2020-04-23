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Akçaabat’ta 23 Nisan kutlaması

İHA

Akçaabat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Akçaabat’ta 23 Nisan kutlaması

Akçaabat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve öğretmenler katıldı.
Başkan Ekim, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir problem, aşamayacağımız hiç bir engelin olmayacağını belirterek “100 yıl önce her taraftan kuşatılmış, birçok toprağı işgale uğramış, Mebusan Meclisi işgal kuvvetleri tarafından dağıtılmış bir ülkede bir avuç inanmış vatan evladı milletimizden aldığı güç ile mücadelenin fitilini ateşledi.Bu vesile ile Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de kuruldu. Zorlu süreçte TBMM’de alınan kararlar ile sömürgeci işgal kuvvetlerine unutulmaz bir milli mücadele dersi veren milletimiz dünyada eşi görülmemiş bir karara daha imza atarak bu kutlu günü çocuklara bayram ilan etti.Bu minvalde varlıkları ile hayatımıza anlam ve neşe katan çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milletimize faydalı bireyler olarak yetişmeleri için hepimize önemli görevler düşmektedir.Onları kutlu zaferler ve nice kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizin gölgesinde büyütmek, bu bilinci aşılamak, ekmek gibi su gibi hayati önem taşımaktadır.Zira milli ve manevi değerlerinden, geçmişinden uzak olan bir neslin milletine olumlu katkılar sunması, ülkesinin geleceğine yön vermesi düşünülemez. 23 Nisan 1920 ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir problem, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim”dedi.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.

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