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TESOB Başkanı Kara’dan "Ramazan pidesine zam yok" açıklaması

İHA

TESOB Başkanı Kara’dan "Ramazan pidesine zam yok" açıklaması

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Trabzon’da da Ramazan pidesine zam vermediklerini belirtti.
TESOB Başkanı Kara, Ramazan ayının tüm vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyerek “Korona virüs salgını nedeniyle ülkemiz gerçekten zor günler geçiriyor. Bu şartlar altında vatandaşımıza hizmet götürmeye çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon esnafı her zaman Ramazan ayının ve Ahiliğin geleneklerine uygun davranmıştır. Esnaf Ramazan'da 'önce vicdan sonra cüzdan' anlayışı içinde olmalıdır” dedi.
Ramazan'da oluşan talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere asla izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Kara, “Koranavirüs nedeniyle büyük bir ekonomik sıkışıklığın yaşandığı şu günlerde Ramazan ayı esnafımız için de umarız bir bereketlenme zamanı olacaktır. Ancak Ramazan'da oluşan talep artışını fırsata çevirmek isteyenlere de asla izin verilmemelidir. Fiyatlarında keyfi artış yapanlar, korona virüs tedbirlerine aykırı olarak hijyen koşullarına uymayanlar mutlaka yetkili mercilere bildirilmelidir. Bu tür şikâyetlerin anında değerlendirmeye alınacağından ve gereğinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Esnaf, Ramazan'da 'önce vicdan sonra cüzdan' anlayışı ve sorumluluğu içinde olmalıdır. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Trabzon esnafı her zaman Ramazan ayının ve Ahiliğin gereklerine uygun davranmıştır ve davranmaya da devam edecektir” diye konuştu.
Kara, Trabzon’da da Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi Ramazan pidesine zam vermediklerini belirterek, “Fırıncı esnafımız sokağa çıkma kısıtlamasının yoğun olarak uygulandığı korona virüs salgını sürecinde halkımızı ekmeksiz bırakmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Belki haklı bir talepte bulundular ama TESOB olarak yetkili mercilerle görüşerek bu yıl Ramazan pidesine zam yapmama kararı aldık. Halkımız 575 gram ağırlığındaki yumurtalı susamlı pideyi 5 liradan, 575 gramlık yumurtalı sade pideyi 4,50 liradan, 400 gramlık yumurtalı susamlı pideyi 3.50 liradan, 400 gramlık yumurtalı sade pideyi 3 liradan, 4’lü lavaşı da 10 liradan satın alabilecek. Bu fiyatlar Trabzon il genelinde uygulanacak fiyatlardır” şeklinde konuştu.
Kara, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade ederek "Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım edelim. Yardımları yaparken, Ahilik geleneğinin de temelinde olan 'sağ elin verdiğini sol el görmemeli' ilkesiyle hareket edelim. Hayırsever vatandaşların dağıttığı Ramazan paketlerindeki gıdaların son kullanım tarihine ve ürün kalitesine de dikkat edilmesi gerekir. Ramazan'ın bereketli ve huzurlu geçmesi dileklerimle tüm vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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