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Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı

DHA

Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/OF (Trabzon), (DHA)RİZE'ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin ardından kaçak olarak bölgeye gelmek isteyenlerin, alternatif yolları kullanıp kente girmeye çalıştığı belirlendi. Rize-Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, kullanılan alternatif köy yolları moloz dökülerek kapatıldı. Rize´ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin, daha önce verilen izinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi....

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar, moloz dökülerek kapatıldı

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/OF (Trabzon), (DHA)RİZE'ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesinin ardından kaçak olarak bölgeye gelmek isteyenlerin, alternatif yolları kullanıp kente girmeye çalıştığı belirlendi. Rize-Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, kullanılan alternatif köy yolları moloz dökülerek kapatıldı.<br>Rize´ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin, daha önce verilen izinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. Kararla, büyükşehirlerde yaşayan ve çay tarımı için yaz döneminde bölgeye gelmek isteyenler bulundukları kentlerde kaldı. Ancak bazı üreticilerin alternatif yolları kullanarak kente girmeye çalıştığı belirlendi. RizeTrabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, alternatif köy yollarını kullanan bazı sürücülerin kente girmeye çalışması nedeniyle bu yollar da moloz dökülerek kapatıldı.<br>6 NOKTA KAPATILDI<br>RizeTrabzon arasındaki alternatif 6 noktada giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. İki kent arasındaki tek giriş ve çıkışlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde İyidereOf ilçeleri arsasındaki kontrol noktalarından gerçekleştiriliyor. Rize'nin Kalkandere ilçesi Ormanlı köyü ile Trabzon'un Of ilçesi Pınaraltı köyü arasındaki geçiş noktası da kapatıldı. İki köy arasında akrabalarına gidip gelemeyenler de mağdur oldu.<br>'BU KÖPRÜ, VATANDAŞA EZİYET KÖPRÜSÜ OLDU'<br>İki kent arasında alternatif yolların kapatıldığını anlatan Yılmaz Öztürk, "Trabzon tarafında akrabalarım var. Bu köprüyü kapattılar ama vatandaş buraya arabası ile geliyor, köprüde iniyor yaya olarak karşı tarafa geçip yapması gereken işlerini hallediyor. Mikrobu arabalar değil, insanlar taşıyor, ama insanlar geçebiliyor. Bu köprü vatandaşa eziyet köprüsü oldu. İstanbul'dan gelip Rize'ye girmek isteyenler başka noktaları kullanabiliyor" dedi.<br>'BU KÖPRÜDEN YAYA OLARAK GEÇİLEBİLİR'<br>Darılı köyü sakinlerinden Yakup Özbalta da "Of tarafından Rize'ye, Rize'den de Of tarafına geçilmesin diye köprümüz kapatıldı. Bu köprünün kapanması hiç iyi olmadı. Biz köyün içerisindeki stabilize yoldan aşağıya doğru Rize yoluna bağlanıyoruz. Muhtar iki gün önce açtırdı yolu ama yine jandarma kapattı. Kontrol noktasına takılmak istemeyip Rize'ye geçmek isteyenler başka yolları kullanarak da geçebilirler. Bu köprüyü kullanacak varsa yaya olarak da geçebilirler" dedi.<br>'KARANTİNAYA ALINACAĞIMI BİLEREK GELDİM'<br>Rize-Trabzon arasındaki kontrol noktasından geçen Harun Kalkavan ise, "Babamın rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'dan Rize'ye geliyorum. Gerekli izinleri alarak, 14 gün karantinada kalacağımızı bilerek geldik. Her sınır noktasında kontroller vardı, biz gerekli izinlerinizi aldığımız için buraları geçtik. 14 günlük karantina kararı çok yerinde ve olması gereken bir karar. İçinde bulunduğumuz hastalıktan dolayı tedbir almak zorundayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-25 08:42:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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