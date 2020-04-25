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Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Ekipler, Trabzon'un çeşitli noktalarında vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bozuk yolların ve kaldırımların onarımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Ekipler, Trabzon’un çeşitli noktalarında vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde bozuk yolların ve kaldırımların onarımını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevireren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında bozulan parke yollar, kaldırımlar ve sanat yapısı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde bulunan Maraş Caddesi’nde bozuk parke tamiri, Çukurçayır Mahallesi Yedikaldırım Caddesi’nde ise yol ve yağmur suyu hattı yapımı gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından ayrıca Köprübaşı ilçesi Konuklu Mahallesi, Yılmazlar Mahallesi, Çifte Köprü Sultanmurat Yolu ile Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ve Çarşıbaşı Fener Mahallesi’nde de menfez yapım çalışmaları sürüyor. Yine Araklı ilçesi Çankaya ve Türkeli Mahallesi ile Halilli Köyü, Arsin ilçesi Güneyce ve Çubuklu Mahallesi, Yomra ilçesi Kömürcü Mahallesi’nde istinat duvarı ile Yomra ilçesi Kırali Mahallesi ve Maçka ilçesi Oğulağaç Mahallesi’nde beton yol çalışmalarına devam ediliyor.

Kapsamlı ve titiz çalışma yürütülüyor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tüm daire başkanlıklarının kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergilediğini belirterek “Ülkemiz koronavirüs tedbirleri kapsamında her alanda yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek oluyor. Bir yandan tedbirlerimizi üst düzey şekilde alırken, diğer yandan da diğer işlerimizi aksatmamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm daire başkanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarında kapsamlı ve titiz bir çalışma sergiliyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde kalsın, bizler onlar için çalışmalarımızı her geçen gün üzerine koyarak sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ekiplerimiz hemşehrilerimizin her an yanında olmak için üstün bir gayretle çalışıyor. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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