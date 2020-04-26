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Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi

DHA

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından izin istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarına yem verip besleyen Yazıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşarak emniyet teşkilatına teşekkür etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Trabzon'da da vatandaşlar evlerinde kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çukurçayır Mahallesi'ndeki...

Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi

<br>Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Hasan Yazıcı, iş yerindeki akvaryumda bulunan balıklarını beslemek için İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından izin istedi. Talebine olumlu yanıt alan ve balıklarına yem verip besleyen Yazıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşarak emniyet teşkilatına teşekkür etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Trabzon'da da vatandaşlar evlerinde kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çukurçayır Mahallesi'ndeki evinde oturan Hasan Yazıcı, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden, kentte Yenicuma Mahallesi'ndeki iş yerinde yer alan akvaryumda bulunan balıkları beslemek için izin talep eden paylaşımda bulundu. Yazıcı; "İş yerimde akvaryumum var, içinde balıklar var ve 2 gündür açlar. Evim Çukurçayır'da, iş yerim Yenicuma'da, 1 kilometre mesafe. Balıklarımızın ölmelerini hele de açlıktan ölmelerini istemiyoruz ve çok üzülüyoruz. Biz sadece 20 dakikalığına izin istiyoruz" şeklindeki paylaşımına, kısa süre sonra olumlu yanıt aldı.<br>BALIKLARINA YEM VERDİ, TEŞEKKÜR ETTİ<br>İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin; "Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz" cevabı üzerine, iş yerine giden Yazıcı, akvaryumdaki balıklarına yem verip, tekrar evine döndü.<br>Akvaryumdaki balıkları beslediği anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet teşkilatına teşekkürlerini iletti. Yazıcı'nın paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-25 23:46:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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