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Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi

DHA

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) TRABZON'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Kumananda Yaylası´na çıktı. Elektriğin olmadığı ahşap evde 1 aydır yaşayan arkadaşlar, gaz lambalarıyla doğal yaşam sürüyor. Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumananda Yaylası'na çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan...

Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi

<br>İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) TRABZON'un Tonya ilçesinde 8 arkadaş, koronavirüs salgınından korunmak için Kumananda Yaylası´na çıktı. Elektriğin olmadığı ahşap evde 1 aydır yaşayan arkadaşlar, gaz lambalarıyla doğal yaşam sürüyor.<br>Trabzon'da koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşan 8 arkadaş, Kumananda Yaylası'na çıktı. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen ahşap evde kalan 8 kişi, teknolojiden uzak yaşam sürüyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evde kalan arkadaşlar, koronavirüs salgını geçene kadar dönmeyi düşünmüyor. <br>`ORGANİK BESLENİYORUZ´<br>Türkiye´de koronavirüs salgını başlayınca yaylaya geldiklerini anlatan Turgay Bostan, "8 arkadaşımızla birlikte yiyeceklerimizi alıp yaylaya geldik. Burada zaman geçiyoruz. Elektriğimiz yok, kimseyle hiçbir şekilde irtibatımız yok. Dışarıda kar yağıyor. Zamanımızı kitap okuyarak geçiyoruz. Doğal bir yaşam sürüyoruz ve organik besleniyoruz. Elektrik olmadığı için geceleri evimizi gaz lambasıyla aydınlatıyoruz" dedi.<br>`KÖYDEN GELECEK HABERİ BEKLİYORUZ´<br>Koronavirüs salgını başladığı günlerde arkadaşlarıyla birlikte yaylaya çıktığını belirten Doğan Bostan ise "Yaklaşık 1 aydır yayladayız. Televizyon yok, telefon çekmiyor. Dünya ile bağlantımızı tamamen kestik. Koronavirüs salgını bitti, diye haber gelirse o zaman köye ineceğiz" diye konuştu.<br>Doğal ortamda kaldıklarını dile getiren Hayri Bostan da "Yaylamızın yolu yok, elektriğimiz yok, telefon ile bir irtibatımız yok. Koronavirüs ülkemizde etkisini gösterdiği günden beri bu yaylada yaşıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU<br>2020-04-26 11:25:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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