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Trabzon’da Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları sürüyor Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi

İHA

Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları sürüyor.

Trabzon’da Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları sürüyor Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi

Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yıkılmasının ardından yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları sürüyor.
Geçtiğimiz yıl Mart ayının sonunda ihalesi yapılan, 15 Mayıs 2019 tarihinde de inşaatına başlanan Millet Bahçesi’nin 300 gün içerisinde tamamlanarak geçtiğimiz Mart ayında bitirilmesi planlanıyordu. Ancak belirtilen süre içerisinde iş teslimi yapılamazken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Proje kapsamında daha önce 205 araç kapasiteli olarak planlanan kapalı otopark alanı daha sonra yapılan düzenlemeyle 461’e çıkartılırken, millet bahçesinde, amatör müsabakaların oynanacağı çim saha ile birlikte sporcu soyunma odaları, tribün, havuz, restoran, millet kıraathanesi, kafeterya gibi sosyal alanların olacağı belirtildi.

65 yıl Trabzon sporuna hizmet vermişti
Trabzon'da 1951 yılında hizmete giren ve 65 yıl Trabzon sporuna hizmet verdikten sonra 26 Ocak 2017 tarihinde Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapıları kapanan ve yıkımına 29 Kasım 2017 tarihinde başlanan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yıkım çalışmaları 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Stadın güney kısmındaki kale arkası ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısım ve futbolcuların sahaya çıktıkları tünel, yıkılmayarak hatıra olarak bırakılmıştı. Ancak, bir süre sonra o bölümlerde yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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