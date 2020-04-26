Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi Bordo-mavili takım bugüne kadar 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu kadrosuna kattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en uzun süreli formayı giyen yabancı oyuncu ise Gineli İbrahim Yattara oldu.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor 53 yıllık tarihine bugüne kadar 6 kıtadan 50 ülkeden 140 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, söz konusu oyuncuların içinde ise en çok formayı giyen isim ise İbrahim Yattara oldu.



Rekor İbrahim Yatara'da

Dönemin başkanı Özkan Sümer tarafından bordomavili takımın bünyesine katılan Yattara, 20032004 ve 20102011 sezonları arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordomavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Futbol oynadığı 13 yılın 8 yılını bordomavili takımda geçirdi.



Pereira 100 maçın üzerine çıkan isimlerden oldu

Karadeniz ekibinin unutulmaz oyuncuları arasına giren Yattara'yı ise, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Shota 121, Petkovic 103 ve bordomavililerin güncel kadrosunda yer alan Pereira'da Trabzonspor formasıyla 105 maça çıkarak 100 maçı aşanlar yabancı oyuncular listesindeki yerini aldı.



10 isim golle tanıştı

Trabzonspor kadrosunda 12 yabancı isim bulunduruyor. Bordomavili takım, devre arasında takıma katılan savunma oyuncusu Manoel Messias dışında tüm oyunculardan yararlanırken, söz konusu isimlerden 10’u golle tanıştı. Sörloth, Nwakaeme, Sosa, Novak, Ekuban, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa ve takımdan ayrılan Sturridge de gol atan isimler oldu. Devre arasında takımdan ayrılan Avdijaj de bordomavili takım adına 1 gol kaydetti. Guilherme, Manoel Messias ve Campi ise Süper Lig’de henüz golle tanışamadılar.



Rekor kırdılar

Güncel kadroda yer alan yabancı oyuncular ise Trabzonspor'a bugüne kadar yabancı oyuncuların verdiği en önemli katkıyı verdi. Bordomavili takımın attığı 59 golün 50'i yabancı oyuncularından geldi. Sörloth 19, Nwakaeme 10, Sosa 6, Novak ve Ekuban 3, Pereira, Hosseini, Ndiaye, Da Costa 1'er gol atarken takımdan ayrılan Avdijaj 1, Sturridge 4 ise 4 gol atmıştı.



Sosa, yeni bir tarih yazma hedefinde

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, bordomavili takımda kaptanlık görevine getirilen 3'ncü yabancı oyuncu oldu. Bordomavili takımda kaptanlık yapan ilk yabancı oyuncu 19901991 sezonunda Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff'tı. 2010 yılında Kamerunlu Rigobert Song bordo mavililerde kaptanlık görevine getirilen ikinci yabancı futbolcu olmuştu. Song'dan 8 yıl sonra ise Jose Sosa kaptanlık görevine getirildi.

Süper Lig'de lider durumda olan bordomavili takım yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşadığı süreçte liglerin başlamasıyla birlikte şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek istiyor. Arjantinli oyuncu Josa Sosa da takım kaptanı olarak bu hedefi gerçekleştirmek isteyen oyuncuların başında geliyor.

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