Başkan Ekim’den Akçaabat için Korona virüs değerlendirmesi

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 4 günlük sokağa çıkma yasağına Akçaabat'ın uyduğunu ifade ederek vatandaşlara teşekkür etti.

Testlerde fazla pozitif vaka çıkmaması, günlük iyileşen hasta sayısının, günlük yeni vaka sayısından fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu ancak rehavete kapılmamak gerektiğini ifade eden Ekim “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgını etkisini azalan eğilimli de olsa devam ettirmektedir. Sağlık Bakanlığımızın paylaşmış olduğu tablolar neticesinde günlük iyileşen hasta sayısı, günlük yeni vaka sayısından fazla olduğu görülmektedir. Rakamlardaki bu realite alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir. Salgının başından bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımızın koordinesinde doğru zamanda doğru tedbirler alınarak kısa sürede virüsün yayılma hızı düşmüş ve Korona virüsün alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmadığı görülmüştür. Korona virüs salgın sürecini; akıl yolunda, tedbirli, karamsarlığa kapılmadan ve dayanışma içinde yürüterek inşallah en kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlarda birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Testlerde fazla pozitif vaka çıkmaması, günlük iyileşen hasta sayısının, günlük yeni vaka sayısından fazla olması memnuniyet vericidir fakat rehavete de kapılmamak gerekmektedir” dedi.



"Zorunlu dışarıya çıkışlarda maske takmayı ihmal etmeyelim"

Dışarıya zorunlu çıkışlarda maske takılmasının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Ekim, “Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında en başından beri alınan tedbirlere, yapılan uyarılara uymaya devam edeceğiz. 65 yaş ve üzeri, 20 yaş altı vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız evlerinde kalmaya; diğer vatandaşlarımız ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya devam edecektir. Zorunlu dışarıya çıkışlarda maske takmayı ihmal etmeyelim. Sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterelim. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde kurulan Bilim Kurulu üyelerinin açıklamalarına göre ‘kırılgan bir dönem geçiren koronavirüs salgınını’ evde kalmaya devam ederek yok olma noktasına getirelim ve özlediğimiz eski günlerimize, yarınlarımıza, hayallerimize hep birlikte sağlıklı bir şekilde kavuşalım” diye konuştu.



"Akçaabat sokağa çıkma yasağına uydu"

Dört günlük sürede Akçaabat olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu kaydeden Ekim, “Bu dört günlük sürede Akçaabat olarak sokağa çıkma yasağına uyulduğu görülmüştür. Sokağa çıkma yasağına uyan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı ve salgın sürecinde Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve Belediyemize ulaşan vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçları anında karşılanmış ve karşılanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli çalışanlarımıza, ihtiyaçlı vatandaşlarımızın yardımına koşan tüm hayırseverlerimize ve bu süreçte elini taşın altına koyan herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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