Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (2)

<br>TABİP ODASI BAŞKANI SİVRİ: DOKTOR ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR<br>Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'in, hasta yakınlarınca uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Yaşananların üzüntücü verici olduğunu belirten Sivri, "Esra arkadaşım dün acilde çalıştığı sırada, hayatını kurtarmak için uğraştığı bir hastası hayatını kaybedince, yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarının başı sağ olsun. Allah sabırlar versin ama yaptıkları hiçbir kitaba sığmıyor. Doktor hanım annelerini kurtarmaya çalıştığı halde, vefat ettikten sonra oksijen tüpüyle hem doktor hanıma hem diğer sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkışmışlar" dedi.<br>'COVİD POLİKLİNİKLİĞİNİ BASTILAR'<br>Saldırganların covid polikliniği bastıklarını anlatan Sivri, "Bu saldırganlar, covid polikliniğini bastılar. Covid polikliniği karantina altında olan, girilmemesi gereken, belirlenmiş kuralları olan bir yer, burayı bastılar. Serbest bırakıldılar. Şu an bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu. Devlet malına zarar verdin, karantina kurallarını hiçe saydın, meslektaşıma yaptığına söyleyecek kelime bulamıyoruz. O kadar üzüntülüyüz ki onun acısı ayrı, bir de pandemi sürecine uğrattığı sekte var. Doktor arkadaşımız yalnız değildir. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. Bizler arkasındayız. Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eninde sonunda bunlar gereken cezayı alacaklar. Şu an tutuksuz yargılanıyorlar ama bu süreçte hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştuDHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN<br>2020-04-27 12:51:53<br>

