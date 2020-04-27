Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doktoru yangın söndürme tüpü ile kovaladılar KTÜ Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları camları kırarak, doktoru oksijen tüpüyle kovaladı Asistan doktor yaşadığı o anlar sosyal medyadan paylaşarak İçişleri ve Sağlık Bakanlığından yardım istedi Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri: “Covid polikliniği bastılar, karantina altında olmaları gerekiyor”

İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları camları kırarak, doktoru oksijen tüpüyle kovaladı.

Doktoru yangın söndürme tüpü ile kovaladılar KTÜ Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları camları kırarak, doktoru oksijen tüpüyle kovaladı Asistan doktor yaşadığı o anlar sosyal medyadan paylaşarak İçişleri ve Sağlık Bakanlığından yardım istedi Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri: “Covid polikliniği bastılar, karantina altında olmaları gerekiyor”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınları camları kırarak, doktoru oksijen tüpüyle kovaladı.
Olay, dün sabah saatlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne meydana geldi. Trabzon'da akciğer kanseri tedavisi gören T.D. (65) fenalaşarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise getirilerek tedavi altına alınan T.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. T.D.'nin hayatını kaybettiği öğrenen hasta yakınları cenazeyi görmek istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tulum ve maskelerle girilen servise hiçbir tedbir almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile asistan doktor Esra Ersöz Genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Servise girmek isteyen hasta yakınları önce serviste camları ve bir kalorifer peteğinin borularını kırdı. Şahıslarında biri o esnada eline oksijen tüpünü alarak asistan doktor ve güvenlik görevlilerini kovalamaya başladı. Çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınanlar şahıslar karakola getirildi. İfadeleri alınan hasta yakınları serbest bırakıldı.

“Eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı”
Asistan doktor Esra Ersöz Genç, hasta yakınları ile yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. 5 şahsın oksijen tüpü ile kendilerini kovaladığını belirten Genç, "Bu sabah covid servis nöbeti devrldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasat devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde birçok kez durdu, kalbi tansyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar. Kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. (Elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu.Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem, şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda. Sağlıkta şiddet yasası çıktı diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir daha nöbette ne olacak. Evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?" ifadelerini kullandı.

"Karantina altında olmaları gerekiyordu"
Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri ise yaptığı açıklamada, saldırganların covid polikliniğini bastığını belirterek, “Covid polikliniği karantina altında olan, girilmemesi gereken zaten yönetimlerce belirlenmiş kuralları olan bir yeri bastılar. Serbest bırakıldılar. Şuan bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu” dedi.
"Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz" diyen Sivri, “Esra arkadaşım dün acilde çalıştığı sırada hayatını kurtarmak için uğraştığı bir hastasının hayatını kaybedince yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarının başı sağolsun. Allah sabırlar versin ama yaptıkları hiçbir kitaba sığmıyor. Doktor hanımın annelerini kurtarmaya çalıştığı halde vefat ettikten sonra oksijen tüpüyle hem doktor hanıma hem diğer sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkışmış. Saldıramadı ama sonuçta bir hakaret ve tehdit var. Bu saldırganlar Covid polikliniğini bastılar. Covid polikliniği karantina altında olan, girilmemesi gereken zaten yönetimlerce belirlenmiş kuralları olan bir yeri bastılar. Serbest bırakıldılar. Şuan bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu. Devlet malına zarar verdin, karantina kurallarını hiçe saydın, meslektaşıma yaptığını söyleyecek kelime bulamıyoruz. O kadar üzüntülüyüz ki onun acısı ayrı birde pandemi sürecinde uğrattığı sekte var. Doktor arkadaşımız yalnız değildir. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. Bizler arkasındayız. Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eninde sonunda bunlar gereken cezayı alacaklar. Şuan tutuksuz yargılanıyorlar ama bu süreçte hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Şiddet son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz”
SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadıklarını söyledi. Durmuş, “KTÜ’de yaşanan menfur saldırı bizleri derinden üzmüştür. Şiddet kesinlikle uygulayanın yanına kâr kalmamalıdır. Ancak asıl mesele ise şiddetin son bulmasıdır. Geçmiş olsun. Esra Ersöz Genç. Şiddet son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve aynı zamanda KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Tevfik Özlü de konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (2)
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Elini kullanamaz hale gelen hastaya “Tenisçi Dirseği” teşhisi Yapılan ameliyatın ardından sağ kolunu artık sağlıklı bir şekilde kullanabiliyor
YEREL HABERLER Elini kullanamaz hale gelen hastaya “Tenisçi Dirseği” ...
Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
YEREL HABERLER Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile ...
Trabzon’da Korona virüs sürecinde 155’e gelen istekler "yok artık" dedirtti "Alo! Bana bir vidanjör, bir porsiyon çiğ köfte"
YEREL HABERLER Trabzon’da Korona virüs sürecinde 155’e gelen ...
Başkan Ekim’den Akçaabat için Korona virüs değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Ekim’den Akçaabat için Korona virüs ...
Trabzon’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Trabzon’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza ...
Polisten site yöneticisine orantısız güç kullanımı Pide almak için site bahçesine inmişti başına gelmedik kalmadı Üzerinde kimliği olmayan site yöneticisini yüzüstü yere yatırıp ters kelepçe taktılar Olayla ilgili Trabzon Valiliği görevli polisler hakkında inceleme başlattı
YEREL HABERLER Polisten site yöneticisine orantısız güç ...
Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi Bordo-mavili takım bugüne kadar 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Birleşmiş Milletler gibi Bordo-mavili ...
Trabzon’da Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları sürüyor Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Trabzon’da Millet Bahçesi’nin inşaat çalışmaları ...
(Görüntülü)Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular (Yeniden)
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzon'da sokak hayvanları için seferber ...
(Görüntülü) Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzon'da sokak hayvanları için seferber ...
(Görüntülü) Koronavirüsünden korunmak için yaylada kalıyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsünden korunmak için yaylada ...
Onarıma alınan Trabzon Havalimanı pisti geri dönüşüme kazandırılacak Büyükşehir Belediyesi havalimanı pistinin asfaltını tekrardan kullanacak
YEREL HABERLER Onarıma alınan Trabzon Havalimanı pisti geri dönüşüme ...
Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 'yayla' önlemi
Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular
YEREL HABERLER Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular
(Görüntülü) Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bahar geldi, Karadenizli kadınlar ...
Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı
YEREL HABERLER Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı
(Görüntülü) Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emniyetten izin aldı, iş yerindeki ...
Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem verdi
YEREL HABERLER Emniyetten izin aldı, iş yerindeki balıklarına yem ...
İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyeti'nden yardım istedi
YEREL HABERLER İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için ...
Trabzonspor Mayıs ayının ilk haftasında toplanmayı planlıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Mayıs ayının ilk haftasında toplanmayı ...
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
Boş eve girerek mahsur kalan karga kurtarıldı
YEREL HABERLER Boş eve girerek mahsur kalan karga kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X